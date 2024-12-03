На Одещині чоловік на блокпосту збив на смерть прикордонника

Ввечері 2 грудня в Одеському районі 66-річний чоловік не знизив швидкість перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції в Одеської області, повідомляє Укрінформ.

За даними правоохоронців, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників. Керманич був тверезий.

"Внаслідок наїзду на двох військовослужбовців Державної прикордонної служби, які несли службу на блокпосту, один із них загинув, інший – доставлений з травмами в лікарню" - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ - порушення ПДР, яке спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.