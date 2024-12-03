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Ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників

Ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників
Фото: Pixabay

Ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Керівники підприємств усіх секторів очікують на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у сфері послуг, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані щомісячного опитування НБУ.

За даними НБУ, в листопаді очікувалося подальше зменшення загальної чисельності працівників: відповідний індекс становив 45,8 (у жовтні - 48,1).

Індекс очікувань ділової активності

За даними НБУ, бізнес погіршив оцінки щодо своєї поточної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді становив 47,2 (у жовтні - 49,4).

Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників
"Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці, логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність були стримуючими чинниками економічної активності", - йдеться в повідомленні.
Складна ситуація на ринку праці: бізнес погіршив очікування щодо кількості працівників

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними НБУ, конкуренція за працівників змушує роботодавців підвищувати зарплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців зросте на 14% та перевищить свій довоєнний рівень наприкінці 2024 року.

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