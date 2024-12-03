Блінкен вирушив на зустріч очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 2 грудня, вирушив до Європи на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО перед завершенням роботи адміністрації американського президента Джо Байдена, повідомляє Європейська правда.

За повідомленням Держдепу, одним із ключових питань зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі буде мобілізація підтримки України з боку союзників.

На Мальті Блінкен візьме участь у 31-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ, на якому буде розглянута ситуація з безпекою в євроатлантичному та євразійському регіоні та оцінена робота ОБСЄ в усіх сферах її діяльності.

Як відомо, на 3 грудня запланована зустріч Ради Україна-НАТО, коли в Брюсселі відбудеться засідання на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.

Востаннє Рада Україна-НАТО збиралась на рівні послів 26 листопада через запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру.

Її учасники "підтвердили свою підтримку Україні" та назвали запуск ракети черговою спробою Росії тероризувати цивільне населення в Україні і залякати тих, хто підтримує Україну.