ППО збила 22 безпілотники, але є влучання – Повітряні сили

У ніч на 3 грудня російські війська вчергове вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та дронами невідомого типу. Сили протиповітряної оборони збили 22 безпілотники, один було локаційно втрачено, а два – полетіли в бік Білорусі та на окуповані території. Водночас є і влучання.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 28 безпілотників, які запустили з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово (РФ).

"Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. 1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території" , – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили додали, що зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.