У 93-й ОМБр "Холодний Яр" призначили нового командира: попередній переходить в ОП

Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" став підполковник Шаміль Крутков. Він змінив на цій посаді Павла Палісу, якого напередодні призначили заступником керівника Офісу Президента України, повідомляє Українська правда.

"Прапор бригади полковник Павло Паліса передав у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким в якості заступника командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях" , – йдеться у повідомленні бригади.

У своїй промові Крутков заявив:

"Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу подякувати полковнику Палісі за його внесок у захист держави та стійкість нашої бригади".

Нагадаємо, 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр", полковника Павла Палісу заступником голови Офісу президента, яким є Андрій Єрмак.