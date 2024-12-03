Зеленський: У Курській області на одного українця гине вісім військових РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку Курської операції втрати України до Росії становлять 1:8. Про це він заявив в інтерв’ю японському інформаційному агентству Kyodo News, повідомляє Укрінформ.

"З початку Курської операції, те, що ми маємо в цифрах, з вересня втрати України до Росії – 1:8. Вісім росіян гине на одного загиблого українця. Вони не шкодують людей" , – розповів Зеленський.

Він відзначив, що Україна протистоїть великій за чисельністю і оснащеній армії Росії, однак яка не цінує своїх громадян.

"Безумовно, ми боремося з великою армією, яка мало того, що більше нас за чисельністю, має більше зброї, ніж Україна, але вона ще й без сентиментів ставиться до громадян своєї країни, кидаючи своїх військових на смерть. Якщо вони відступають від наших військ, вони їх розстрілюють" , – сказав президент.

Також Зеленський заявляв, що кількість загиблих на війні українців від початку повномасштабного вторгнення значно менша, ніж 80 тисяч.