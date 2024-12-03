Конгрес США оприлюднив результати розслідування пандемії COVID-19

Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування виникнення пандемії коронавірусу та опублікував остаточний звіт, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

У звіті на 520 сторінок спеціальний підкомітет з пандемії коронавірусу робить висновок, що COVID-19 "швидше за все, з'явився в лабораторії в Ухані, Китай".

У відомстві підкреслюють, що вірус має біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі, а також випадки захворювання серед дослідників Уханьського інституту вірусології восени 2019 року.

"Практично за всіма науковими мірками, якби були докази природного походження, вони вже спливли б" , — йдеться у звіті.

При цьому жодна федеральна агенція США не вважає, що вірус був створений як біологічна зброя.

У новій доповіді підкомітет також розкритикував зусилля Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з пандемією, заявивши, що вона поставила політичні інтереси Китаю вище за свою місію з надання допомоги людям у всьому світі і навіть дозволила Комуністичній партії контролювати розслідування походження вірусу.

У звіті також критикуються спільні заходи щодо пом'якшення наслідків COVID-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим.

Стверджується, що "тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян".