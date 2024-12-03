Прем'єр Румунії заявив, що не погодиться на коаліцію з ультраправою партією

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Соціал-демократична партія (PSD), яку він представляє, не погодиться на коаліцію з ультраправим Альянсом за об'єднання румунів (AUR), повідомляє Європейська правда.

У прем’єра спитали, чи будуть соціал-демократи вести коаліційні перемовини з AUR чи опозиційним Союзом порятунку Румунії (USR), на що він відповів:

"Але хто вам сказав, що я співпрацюватиму з AUR? Я виключив це".

За його словами, соціал-демократи, Національна ліберальна партія (PNL), етнічна угорська партія UDMR і представники національних меншин "мають більшість у Палаті депутатів і в Сенаті".

Варто зазначити, що ультраправа партія AUR демонструє чіткі антиукраїнські настрої. А її лідеру Джордже Сіміону заборонено в’їзд до України.

За підсумками парламентських виборів в Румунії соціал-демократи отримали 22,74%, а AUR – 18,14%.