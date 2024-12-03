У РФ заявили, що Україна затримує обмін полоненими: Лубінець відреагував

Російська омбудсман Тетяна Москалькова опублікувала список українських військовополонених з 630 осіб, яких нібито Україна "не хоче" забирати. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував цю заяву, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Москалькова та Лубінець у Telegram.

Москалькова заявила, що українська сторона нібито "продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими". Лубінець спростував ці слова, зазначивши, що Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання, наголосивши на черговій маніпуляції держави-агресора.

"Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому.

Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання!

Російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому своїх Захисників!

Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії!".