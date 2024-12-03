"Укренерго" другий день поспіль фіксує зростання споживання

В Україні станом на 6:00 3 грудня споживання електроенергії на 3,3% перевищує відповідний показник попереднього дня. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у понеділок. Учора, 2 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 29 листопада" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. В усіх областях вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Повідомляється також, що енергетики відновили електропостачання споживачів на Тернопільщині, які знеструмлювалися через російську атаку дронами.

Імпорт електроенергії 3 грудня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 8 343 МВт-год.