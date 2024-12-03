У РНБО відповіли, чи вистачить сили у росіян для наступу на Запоріжжя

Російська армія готується до наступальних дій у Запорізькій області. Але загрози для міста Запоріжжя немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Як наголосив Коваленко, говорячи про Запорізький напрямок, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя.

"Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - зазначив він.

За словами керівника ЦПД, у ворога недостатньо сил для наступу на саме місто Запоріжжя. Це інший масштаб за ресурсами і живій силі, ніж в РФ зараз є.

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - додав Коваленко.

скриншот deepstatemap.live

Що цьому передувало

У жовтні декілька ЗМІ написали про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Восени також стало відомо про просування ворога у районі населеного пункту Левадне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію, але наголосили, що це не становить загрози фронту.

Наприкінці листопада у Силах оборони повідомили, що окупанти активізувалися у Запорізькій області. Але сил ворога, які він накопичив, не вистачить для великого наступу.

За даними джерел, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Проте цю дату не можна вважати кінцевою.