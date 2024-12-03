"Укрзалізниця" змінить розклад трьох поїздів на два місяці: подробиці

На українській залізниці тимчасово коригується розклад руху трьох поїздів на два місяці, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Так, розклад деяких поїздів з технічних причин скоригують від 15 грудня до 13 січня. Зокрема, у цей період не ходитимуть:

№8/7 Одеса — Харків;

№148/147 Одеса — Київ;

№774/773 Київ — Шостка.

Натомість підготовлені альтернативні маршрути на цих напрямках:

Київ — Одеса: поїзди №105/106 та 763/764;

Харків — Одеса: № 059/060;

Київ — Шостка: №786/785 та 788/787.

Також опрацьовані рішення для проміжних станцій.

Для жителів Полтави:

До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом №723 Харків — Київ або поїздами №15 Харків — Ясіня, №17 Харків — Ужгород, №711 Краматорськ — Київ чи №129 Полтава — Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ — Одеса.

Назад: поїзд №106 Одеса — Київ, а потім пересісти на поїзд №724 Київ — Харків.

Для мешканців Кременчука:

Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім пересісти на поїзд №105/106 Київ — Одеса.

Назад: поїздом №764 Одеса — Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ — Кременчук.

Для мешканців Черкас:

До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ — Одеса.

Зворотно: аналогічний маршрут.

"Нагадуємо: продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 8:00. Плануйте подорожі заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти, або підключайте моніторинг квитків з автовикупом, коли бажаних квитків лишається обмаль" , — додають у відомстві.

Як повiдомлялось, "Укрзалізниця" знову запускає "Лижний експрес" до Карпат.