Перевірка зору: навіщо та коли звертатися

Зір є важливою функцією для повноцінного та комфортного життя кожної людини. Найчастіше до окуліста звертаються, коли вже виникли помітні симптоми. Але важливо вчасно проводити профілактичні огляди. Далі йтиметься про те, чому необхідно регулярно звертатися до офтальмолога.

Для чого потрібно перевіряти зір

Діагностика в окуліста допомагає підтримувати здоров’я очей та вчасно виявляти можливі захворювання. Деякі патології можуть спровокувати значне погіршення або навіть втрату зору. Вчасний огляд допоможе виявити їх на ранніх стадіях і вжити необхідних заходів для лікування. Наприклад, глаукома — поширена патологія, яка на початку не спричиняє жодних симптомів, — у разі пізнього встановлення діагнозу може призвести до втрати зору. Мережа офтальмологічних центрів Візіум, дізнатися про яку можна за посиланням: https://visium.com.ua/ua/, працює на сучасному обладнанні, що дозволяє виявляти захворювання очей на ранніх стадіях і проводити вчасне лікування.

Коли необхідно обов’язково звернутися до лікаря

Перевіряти зір рекомендовано 1 раз на рік. Особливо важливо відвідувати офтальмолога вагітним та особам зі спадковою схильністю до захворювань очей. У дитячому віці легше виявити та вилікувати патології, тому маленьким дітям рекомендовано огляди частіше. Люди, які довго працюють за комп’ютером або керують транспортним засобом, схильні до зниження зору, тому теж мають обов’язково проходити профілактичні огляди. Варто негайно звернутися в офтальмологічну клініку, якщо у вас виникли такі симптоми:

плями або спалахи перед очима;

зниження гостроти зору;

почервоніння очей;

проблеми з фокусуванням на об’єктах;

біль, свербіж в очах;

подвоєння зображення.

Кожен із симптомів потребує уваги та може свідчити про виникнення захворювання.

Як проходить перевірка зору

На початку офтальмолог знайомиться з пацієнтом, запитує про скарги та досвід у використанні засобів корекції зору. Лікар проводить тест за спеціальною таблицею з літерами. Гострота зору також перевіряється за допомогою комп’ютерних приладів. Найчастіше діагностика відбувається авторефрактометром. Пацієнт ставить підборіддя на спеціальну підставку та дивиться на певну точку на екрані. У цей час інфрачервоний промінь проникає в сітківку та повертається назад — так перевіряється гострота зору кожного ока. За потреби офтальмолог проводить додаткові тести та встановлює діагноз.

Вчасне обстеження допоможе зберегти зір і запобігти його погіршенню. Дбайте про здоров’я своїх очей, регулярно відвідуючи офтальмолога.