На зустрічі НАТО обговорять допомогу Україні, а не вступ – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що партнери чують заклики України щодо членства та не відступають від планів, однак на грудневе засідання альянсу мають іншу мету. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі перед початком міністерської зустрічі НАТО, що відкриється у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Генсек НАТО підтвердив незмінність позиції Альянсу щодо перспективи членства України.

"Партнери погодилися з тим, що майбутнє України в НАТО" , – нагадав він, додавши що у відповідності до рішення Вашингтонського саміту НАТО, партнери "розбудовують міст до членства" у відносинах з Україною.

Утім, генсек не очікує дискусії з цього приводу у найближчі дні. Натомість Альянс буде фокусуватися на наданні військової допомоги Україні.

"У наступні дні ми будемо концентруватися на тому, що зробити, щоби допомоги Україні зараз… Зустріч (міністрів Альянсу) буде сконцентрована на тому, щоби тоді, коли Україна вирішить почати переговори – вона могла робити це з позиції сили" , – заявив генеральний секретар.

За словами Марка Рютте, зараз Україні потрібно "більше воєнної допомоги і менше розмов про те, як має виглядати мир"