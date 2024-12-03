2024 рік відкриває перед вами нові можливості! І навчить вас, як примножити ваші статки!

Оскільки біткойн набуває визнання в усьому світі, платформа BCH Miner представляє привабливу можливість для тих, хто хоче отримати пасивний дохід за допомогою хмарного майнінгу.

У рамках нашого довгострокового партнерства з BCH Miner ми розповімо вам, як почати використовувати платформу BCH Miner і отримувати пасивний дохід за допомогою щоденних винагород.

Переваги використання BCH Miner

· Традиційний майнінг біткойнів є висококонкурентним і вимагає комплексного досвіду, але BCH Miner має низьку вартість, високу ефективність і високу віддачу.

· Винагороди за майнінг BCH Miner щедрі – багато людей починають заробляти гроші щодня.

· Платформа BCH Miner пропонує гнучкі плани, щоб можна було почати з невеликих інвестицій.

· Прості та легкі налаштування облікового запису та вибір контракту на обчислювальну потужність – і процес майнінгу почнеться автоматично.

· Перший прибуток буде отримано через 24 години.

Це робить реінвестування прибутку легшим і економічно ефективнішим, допомагаючи з часом збільшити ваш дохід.

Як почати використовувати BCH Miner

Крок 1. Виберіть надійного постачальника хмарного майнінгу

BCH Miner – це надійна платформа у сфері хмарного майнінгу.

· Репутація компанії: заснована у 2016 році в Ньюпорті, Великобританія, та стабільно працює вже 8 років.

· Здатність майнінгу: забезпечує високоефективні контракти на обчислювальну потужність, які приносять великі прибутки.

· Варіанти контрактів: компанія пропонує гнучкі плани, починаючи від короткострокових до довгострокових контрактів.

· Комісії та витрати: жодних комісій за обслуговування, зняття та інших.

Крок 2: Зареєструйтеся та налаштуйте обліковий запис

Вам потрібно зареєструвати обліковий запис на BCH Mining і отримати $10 одразу після відкриття облікового запису.

· Контракт на безплатну обчислювальну потужність: ви можете заробити $0,5, щодня входячи в систему.

· Виберіть план майнінгу: платформа має різні контракти на обчислювальну потужність, з яких ви можете вибрати, і переваги, які вони приносять, також різні.

· Налаштуйте гаманець: вам знадобиться криптовалютний гаманець, щоб отримувати свої прибутки.

Крок 3: Поповніть свій рахунок майнінгу

Платформа приймає платежі в криптовалюті: BTC, BTH, ELH, LTC, USDT тощо. Виберіть спосіб фінансування, який вам найкраще підходить, і внесіть суму, необхідну для обраного плану майнінгу. Після того, як поповните рахунок, можете почати видобувати біткоїни.

Крок 4: Почніть майнінг і стежте за своїми прибутками

Щойно ваш обліковий запис буде поповнено, ваш процес майнінгу на BCH Miner почнеться автоматично. Ви можете відстежувати свої прибутки за допомогою інформаційної панелі платформи, де ви побачите швидкість хешування, винагороди за майнінг і варіанти виведення коштів. Майте на увазі, що прибутки залежать від вашого контрактного плану.

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Переваги використання BCH Miner:

· Легко розпочати: ви можете отримати винагороду в $10, коли реєструєтесь, і $0,5 доларів США, коли в систему входите щодня.

· Найвища безпека: платформа забезпечує безпеку активів цілодобово.

· Нове обладнання: використовуйте найновіше обладнання для майнінгу та передові технології охолодження від Bitmain, Canaan і Nvidia.

· Гнучкі контракти: різноманітні варіанти контрактів для задоволення різноманітних потреб.

· Економія: користувачам не потрібно купувати обладнання або витрачатись на обслуговування.

· Швидкі платежі: усі запити на зняття коштів обробляються протягом п’яти хвилин.

· Безпека: більшість коштів зберігаються офлайн у холодних гаманцях, що підвищує безпеку.

· Партнерська програма: запрошуйте друзів, щоб отримати бонус від 3% до 5%.

Майбутнє BCH Miner

Оскільки все більше людей звертаються до BCH, хмарний майнінг може стати більш популярним, оскільки Майнер шукає можливості пасивного доходу. BCH Miner впроваджує інновації та розвивається, щоб підвищити ефективність і прибутковість хмарних майнерів. Крім того, оскільки ринок криптовалют продовжує розширюватися, BCH Майнер запрошує вас приєднатися тих, хто легко отримує пасивний дохід.

Дізнайтеся більше про офіційний сайт BCHMiner: https://www.bchminer.com/

Завантажте мобільний додаток: https://bchmimer.info/download/