Генсек НАТО розповів, що думає про зацікавленість Путіна у мирі

У Північноатлантичному альянсі вважають хибним розрахунок Росії і переконані, що глава Кремля Владімір Путін не зацікавлений у мирі, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок.

Рютте підкреслив, що в Альянсі не бачать ознак того, що Путін готується до будь-якого перемир’я.

"Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну", – заявив він.

Генеральний секретар наголосив на позиції, що Путін "не зацікавлений у мирі".

"Він вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу підтримку. Але він помиляється!", – додав Рютте, підкресливши, що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".

"Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", – підсумував Рютте.

Як повідомляла "ЄП", зустріч очільників МЗС держав-членів НАТО, що розпочинається у вівторок, планує обговорювати допомогу Україні, а не її членство в Альянсі.

Наголосимо, що напередодні зустрічі у Брюсселі Україна заявила, що відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.