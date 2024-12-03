Генсек НАТО розповів, що думає про зацікавленість Путіна у мирі
У Північноатлантичному альянсі вважають хибним розрахунок Росії і переконані, що глава Кремля Владімір Путін не зацікавлений у мирі, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок.
Рютте підкреслив, що в Альянсі не бачать ознак того, що Путін готується до будь-якого перемир’я.
"Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну", – заявив він.
Генеральний секретар наголосив на позиції, що Путін "не зацікавлений у мирі".
"Він вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу підтримку. Але він помиляється!", – додав Рютте, підкресливши, що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".
"Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", – підсумував Рютте.
Як повідомляла "ЄП", зустріч очільників МЗС держав-членів НАТО, що розпочинається у вівторок, планує обговорювати допомогу Україні, а не її членство в Альянсі.
Наголосимо, що напередодні зустрічі у Брюсселі Україна заявила, що відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.