"Грузинський легіон" спростував інформацію про повернення у Грузію для участі у мітингах

"Грузинський легіон", який бореться із армією Росії в Україні, заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили військові у соцмережі X (Twitter), нещодавно російська пропаганда почала поширювати неправдиві заяви про те, що "Грузинський легіон" планує повернутися до Грузії і взяти участь у протестах.

"Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення" , – наголосили вони.

Як акцентується в заяві, хоча "Грузинський легіон" повністю підтримує справедливе обурення грузинського народу щодо рішення уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС – їхня "боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться спільний ворог".

"Грузинський легіон був непохитним у своїй відданості Україні з 2014 року і продовжуватиме протистояти російській агресії. Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми будемо залишатися на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута" , – підсумували військові.

Зауважимо, 1 грудня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Акція в ніч на 3 грудня закінчилася затриманнями.