WP: У Білому домі вважають, що "перегони" з військовою допомогою Україні послаблять армію США

Американське видання The Washington Post написало про занепокоєння високопосадовцями Білого дому "перегонами" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги, оскільки це може призвести до зниження готовності армії Сполучених Штатів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить стаття The Washington Post з посиланням на джерела.

Неназвані співбесідники видання попередили, що "перегони за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США".

Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.

"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії" , - сказав неназваний чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси".

"Проте Білий дім зробив розрахунок, що, незважаючи на проблеми зі запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.

Однак, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".

"Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат" , - сказав The Washington Post один із чиновників.

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