Китай відмовляється працювати з російськими банками, які потрапили під обмеження США

Китайські банки почали відмовлятися від роботи з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США, прийняті в листопаді. Про це пише The Moscow Times, повідомляє Укрінформ.

Гендиректор АТ "Перша Група" Олексій Порошин розповів, що більшість банків КНР уже припинили відносини з ними.

Це підтвердив комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський. Він повідомив, що багато банків, наприклад Bank of China, заблокували платежі з підсанкційних організацій. Попередження клієнтам про припинення прийому платежів також надіслав Bank of Kunlun, який російські імпортери часто використовували для оплати товарів.

21 листопада Мінфін США поширив санкції на Газпромбанк, а також понад 50 кредитних організацій, серед яких "Дом.РФ", ББР, Прімсоцбанк, "Сінара", "Траст", БКС Банк, "Ітуруп", "Центрокредит", "Кремлівський" та інші.

До січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, жодних послаблень не буде, передбачає Порошин. При цьому він вважає, що навіть із приходом Трампа ситуація з платежами до Китаю значно не покращиться.

Тим часом у Росії різко активізувалися китайські платіжні агенти, які пропонують складніші, а часом і сумнівні схеми для платежів до КНР, розповідали The Moscow Times учасники ринку. Такі поставки неможливо контролювати, але після санкцій у листопаді іншого виходу немає.

Як повідомлялося, проблеми з платежами з Росії почалися ще 2022 року через санкції за війну в Україні. З грудня 2023 року банки з «дружніх» країн стали додатково посилювати вимоги до роботи з російськими компаніями через указ президента США, згідно з яким іноземні банки можуть потрапити під обмеження за допомогу з угодами підсанкційними особами з Росії та сприяння поставкам російському ОПК. У липні 2024 року США посилили цей санкційний режим, включивши до визначення військово-промислової бази всі російські підсанкційні особи, зокрема банки.

Китайські банки обмежили розрахунки з Росією у грудні 2023 року. З початку цього року великі кредитні організації КНР припинили приймати перекази з РФ у юанях. Після цього вони стали блокувати рахунки російським компаніям через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які знаходяться під санкціями. Також банки Китаю посилили перевірки платежів із Туреччини, Індії, ОАЕ та Гонконгу у пошуках "російського сліду".