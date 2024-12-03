Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Україна має непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку. Але загальна ситуація залишається напруженою, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За словами Зеленського, найважчими лишаються Курахівський та Покровський напрямки.

"Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку" , - написав Зеленський

Він також розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо дії підрозділів у районах проведення Курської операції.

"Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території" , - заявив президент.

Зеленський сказав, що нещодавно призначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол почали виконувати свої завдання.

Ситуація у Запорізькій області

Вже декілька місяців у ЗМІ ширяться чутки щодо того, що Росія готує наступ у Запорізькій області. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що росіяни все ж мали певне просування неподалік населеного пункту Левадне Запорізької області. Згодом у ЗСУ підтвердили інформацію.

Зауважимо, що за даними джерел, Росія може розпочати свою операцію у Запорізькій області орієнтовно після 5 грудня. Однак це не кінцева дата.