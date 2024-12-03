Відомі мережі АЗС за три місяці сплатили до бюджету 2,6 млрд грн

Відомі мережі АЗС – ОККО, WOG, Моtto, UPG, "БРСМ-Нафта", KLO – у 3 кварталі 2024 року забезпечили надходження до державного бюджету на рівні 2,61 млрд гривень.﻿ Про це повідомив експерт Сергій Куюн, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"По ТОП-10 мереж за кількістю АЗС (мережі "OККО", WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, Shell, VST, Motto) загальна сплата у 3 кварталі склала 2,609 проти 2,655 млрд грн у 2 кварталі 2024 році" , - повідомив експерт.

Як повідомлялося, у 2024 році середня зарплата у відомих мережах АЗС – зокрема ОККО, WOG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", Motto, KLO – зросла в середньому на 30-35%.