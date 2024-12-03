Україна просить у країн НАТО щонайменше 20 систем ППО – Сибіга

Україна просить країни Північноатлантичного альянсу знайти можливість передати щонайменш двадцять систем протиповітряної оборони для того, щоб надалі ефективно відбивати повітряні атаки Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО.

Глава МЗС повідомив, що обговорить із західними колегами ситуацію в енергетиці після останньої ракетної атаки Росії та можливості посилення "повітряного щита".

"Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію. Тож потрібна більша підтримка і більша солідарність", – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Канада підтвердила, що замовлена нею у США для України система NASAMS вже перебуває на території України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив, що у грудні від ФРН надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.