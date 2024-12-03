NYT: США передадуть Україні системи дистанційної постановки протипіхотних мін

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки три різних типи систем для дистанційної установки протипіхотних мін. Вони увійшли до останнього пакету допомоги від США, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Мова йде про 155-мм артилерійські снаряди під назвою Area Denial Artillery Munition (ADAM), переносні системи постановки змішаних мінних полів MOPMS (MOdular Pack Mine System), а також система мінування Volcano.

Артилерійські снаряди 155-мм M692 і M731 системи дистанційного мінування ADAM оснащені протипіхотними мінами M67 тривалої дії та M72 короткої дії. У кожному боєприпасі міститься 36 мін, які відрізняються лише тривалістю самоліквідації - 48 годин для M67 і 4 години для M72.

Відомо, що один снаряд ADAM розкидає міни на відстань до 600 метрів від точки прицілювання. Під час падіння на землю міни M67 та M72 випускають сім дротових "розтяжок". Саме контакт з цими розтяжками призводить до спрацювання вишибного заряду. Ефективний радіус ураження живої сили - 7 метрів.

У випадку, якщо ж міна не здетонувала, вона стає неактивною не пізніше 14 діб, через розрядження батареї, яка живить її детонатор.

А ось переносна система M131 MOPMS виконана у вигляді модуля, який споряджений 17 протитанковими мінами M78 і 4 протипіхотними уламковими мінами M77. Ці міни також мають самоліквідатори.

Окрім цього українські військові отримають американську систему дистанційного мінування Volcano. У ній застосовують попередньо упаковані контейнери з протипіхотними та протитанковими мінами. Ці міни розсипаються на великій площі після відстрілу з контейнерів.

Volcano може базуватися як на наземних носіях, так і на повітряних, таких як гелікоптер.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн доларів.

Зокрема, вчора Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром 725 мільйонів доларів.