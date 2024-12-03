Рютте прокоментував заяву Зеленського про "парасольку" НАТО для припинення війни

Україні зараз потрібно більше військової допомоги. Дискусії про те, яким має бути мирний процес від союзників, не є пріоритетом.﻿ Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Рютте прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про "парасольку" від НАТО для частини територій України для припинення гарячої фази війни.

На думку генсека НАТО, Україні не потрібні додаткові ідеї щодо того, як міг би виглядати мирний процес. Рютте вважає, що Україну потрібно забезпечити всім необхідним, щоб зайняти позицію сили, коли розпочнуться мирні переговори. Саме на цьому питанні зосередяться союзники НАТО.

"Тож я б сказав більше військової допомоги та менше дискусій про те, як міг би виглядати мирний процес. Ми з вами достатньо розумні, щоб придумати багато способів, як із цим впоратися, але ми маємо привести Україну до тієї позиції, з якої вона може почати (переговори, - ред.), а це може початися лише тоді, коли вона буде у сильній позиції" , - заявив Рютте.

Що сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що для припинення активної стадії війни частину територій України потрібно взяти під "парасольку" НАТО. Іншу частину територій, як вважає глава держави, Україна зможе повернути дипломатичним шляхом.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна не розглядала таку пропозицію, оскільки її ніколи не пропонували.

Зеленський також уточнював, що п'ята стаття про колективну безпеку НАТО не може діяти під час війни на всій території України. Але він підкреслив, що не може бути запрошення до НАТО частини території України.