Рада проголосувала за складання повноважень депутатки з "Батьківщини" Шкрум

Верховна Рада підтримала складання мандату народно депутаткою Альоною Шкрум ("Батьківщина"), повідомляє Лівий берег.

За проголосували 307 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Шкрум була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього.

"Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент" , – коментувала заяву про складання мандата Шкрум у Facebook.

Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Шкрум до нинішнього складу ВР пройшла за списком, тож тепер фракція "Батьківщини" має отримати нового члена.

У 7 скликанні була помічницею двох нардепів – Ірини Геращенко з УДАРу та Ігоря Алексєєва з комуністичної партії, повідомляло ЧЕСНО.

У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО “Право на захист”.