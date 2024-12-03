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Рада проголосувала за складання повноважень депутатки з "Батьківщини" Шкрум

Рада проголосувала за складання повноважень депутатки з "Батьківщини" Шкрум
Фото: x.com/Aly_shkrum

Верховна Рада підтримала складання мандату народно депутаткою Альоною Шкрум ("Батьківщина"), повідомляє Лівий берег.

За проголосували 307 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Шкрум була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього. 

"Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", – коментувала заяву про складання мандата Шкрум у Facebook.

Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Шкрум до нинішнього складу ВР пройшла за списком, тож тепер фракція "Батьківщини" має отримати нового члена. 

У 7 скликанні була помічницею двох нардепів – Ірини Геращенко з УДАРу та Ігоря Алексєєва з комуністичної партії, повідомляло ЧЕСНО. 

У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО “Право на захист”.

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