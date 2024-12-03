ЗМІ дізналися, які країни виступають проти запрошення України до НАТО

Франція та Велика Британія підтримали ідею запрошення України до НАТО. Однак проти все ще низка країн Альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Le Monde.

Як пише видання, наразі проти запрошення України до НАТО виступають Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

При цьому за даними ЗМІ, Франція і Британія, наполягають на запрошенні України до Альянсу. Однак президент США Джо Байден відмовляється прийняти це рішення, а його наступник Дональд Трамп "ніколи не підтримував цю ідею".

Як пише Le Monde, Трамп нібито запропонував відкласти членство України в НАТО щонайменше на 20 років.

Перспективи членства України в НАТО

Україна вважає членство в НАТО найкращою гарантією безпеки, проте деякі члени Альянсу, як-от Угорщина, висловлюються проти її вступу. Наприкінці листопада Парламентська асамблея НАТО закликала прискорити цей процес, але Альянс не встановив часових рамок і не надіслав офіційного запрошення.

Президент Зеленський переконаний, що членство України в НАТО зупинить активну фазу війни. Водночас Альянс наголошує на незворотності шляху України до НАТО, а подальші рішення залежатимуть, зокрема, від позиції США.