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ЗСУ знищили колону російських десантників на Курщині

ЗСУ знищили колону російських десантників на Курщині
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Миколаївські морські піхотинці разом із бойовими побратимами дружніх підрозділів знищили механізовану колону російських десантників на Курщині, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відео 36 ОБрМП, джерела УП в бригаді.

Ворог висунувся колоною з шести одиниць бронетехніки. В результаті бойових дій в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху Курської області РФ морські піхотинці знищили три бойові машини десанту та один танк Т-72.

Під час спроби штурму ворог поніс втрати близько взводу особового складу, а саме: 18 вбитими та 17 пораненими.

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