Депутати викликали Умєрова через скандали із закупівлею мін для ЗСУ

Міністр оборони України Рустема Умєрова викликали у Верховну Раду. Причиною цього стали скандали з закупівлями мін.﻿ Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідне рішення підтримали 153 парламентарі. Це процедурне рішення, тому потрібно було мінімально 150 голосів.

Умєров має прийти в парламент і доповісти щодо результатів розслідування причин постачання на фронт неякісних мін.

Скандал з закупівлями мін

У листопаді у мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу. ЗМІ повідомляло, що неякісні міни на фронт поставило виробництво "Укроборонпрому".

Міністерство оборони 26 листопада заявило, що третій тиждень проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Розслідування проводять в закритому режимі.

Як зазначили у міністерстві, виявлені партії боєприпасів вилучені для досліджень, а на заміну їм будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування встановило, що причинами дефектів могли бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів.