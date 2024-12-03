ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду – джерела

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України, який, за даними бюро, разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях.﻿ Імені затриманого правоохоронці не називають, але за даними джерел проєкту "Схеми", йдеться про Артура Ємельянова, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляють пресслужби ДБР та ОГП, встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

"Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників", – йдеться у повідомленні ДБР.

За даними "Схем", йдеться про Віктора Татькова, колишнього голову Вищого госпсуду.За даними бюро, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.

Раніше організатора було оголошено у розшук, йому на низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації.

Обидва судді – і Ємельянов, і Татьков – раніше заперечували свою провину.Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001); одержанні хабаря ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).Прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Артур Ємельянов – колишній суддя та ексзаступник голови Вищого господарського суду України. Фігурант численних журналістських розслідувань про рейдерство та корупцію.

Артура Ємельянова називають обличчям суддівської системи часів Віктора Януковича. Тоді він блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Ємельянов здійснював правосуддя до 2017 року, але продовжував отримувати зарплату до 2021-го – допоки його не звільнили з посади за "вплив на суддів". Після цього колишній суддя зайнявся в Україні адвокатською діяльністю.

У 2017 році "Схеми" розповідали, що колишня дружина на той момент судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова Світлана володіє численною елітною нерухомістю у різних куточках світу – Туреччині, ОАЕ, Австрії, Німеччині. При цьому, розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. У 2024 році "Схеми" опублікували розслідування про дубайську нерухомість колишніх посадовців та їхнього оточення – в ньому, зокрема, йшлося і про три квартири Світлани Ємельянової загальною вартістю 1,8 мільйона доларів.

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