Україна та Канада підписали угоду про охорону інформації з обмеженим доступом

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга та його канадська колега Мелані Жолі підписали угоду між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Як пояснили в МЗС, підписання угоди стане важливим кроком для забезпечення надійного і структурованого обміну інформацією між сторонами в рамках спільної роботи над зміцненням обороноздатності та гарантуванням безпеки.

Ця ініціатива є конкретною реалізацією ключових положень угоди з безпеки, яку 24 лютого 2024 року підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Сьогоднішнє підписання нового міжнародного договору між Україною та Канадою свідчить про високий рівень взаємоповаги та довіри між двома державами, відносини яких носять характер особливого партнерства" , - додає відомство.

Підтримка Канади України

Канада з початку повномасштабної агресії Росії проти України надала значну військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, уряд виділив сотні мільйонів доларів на поставки зброї, військової техніки, амуніції та навчання українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER. Також передала Україні артилерію, бронетехніку та системи ППО.

Крім того, Канада активно підтримує Україну на дипломатичному рівні, запроваджуючи санкції проти Росії, надаючи гуманітарну допомогу для біженців та фінансуючи відновлення критичної інфраструктури.

Ще у вересні повідомлялося, що Канада планує передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу NASAMS. В середині листопада стало відомо про те, що система протиповітряної оборони (ППО) вже перебуває у нашій країні.