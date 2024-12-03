Зеленський після Ставки повідомив про прискорення виробництва українських ракет

Президент Володимир Зеленський провів 3 грудня засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого заявив про прискорення виробництва українських ракет, повідомляє Українська правда.

"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання. Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво" , – написав Зеленський у соцмережах.

Повідомляється також, що Зеленський заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Президент заявив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.

Сторони обговорили також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

Зеленський зазначає, що провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил, які доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт.