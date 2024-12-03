У 2025 році українці зможуть подавати заяви про репарації за злочини РФ

У 2025 році в Реєстрі збитків для України мають запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих російською агресією. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками зустрічі з командою міжнародного Реєстру збитків для України, повідомляє Ділова столиця.

Так, мають зʼявитися заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоров'ю, у кого знищили автівки та інші види збитків.

"Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру" , — заявив міністр.

Ще у квітні Реєстр почав збирати інформацію про знищене житло. Найбільше заяв надійшло з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

За даними Федорова, наразі найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської гідроелектростанції.

Зазначимо, у 2023 році Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, що стало основою для створення компенсаційного механізму.

Робота Реєстру збитків полягає у зборі заяв та доказів щодо відшкодування збитків, утрат або шкоди, завданих унаслідок агресії РФ проти України, що в майбутньому використають задля фіксації обсягів і наслідків російського вторгнення.

Передбачається, що у Реєстр можуть подавати заяви щодо загибелі людей, катувань, викрадень, депортацій, пошкодження майна чи втрати здоров’я. Реєстр також збиратиме заявки на відшкодування від держави та представники бізнесу.

Згодом це дозволить запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває.