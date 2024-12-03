В Южной Кореи ввели военное положение

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. З посиланням на CNN, повідомляє Українська правда.

У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".