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В Южной Кореи ввели военное положение

В Южной Кореи ввели военное положение
Фото: Рixabay

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. З посиланням на CNN, повідомляє Українська правда.

У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

"Щоб захистити ліберальну Південну Корею від погроз, що походять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан", - сказав президент.

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