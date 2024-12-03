Псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО - ЗМІ

Львівський псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 тисяч гривень.﻿ З посиланням на "Ґрати".

Остап Стахів блогер і колишній політик, який під час пандемії Covid-19 організовував мітинги проти карантину і вакцинації, а саму пандемію називав фейковою.

З початку повномасштабного російського вторгнення він перемкнувся на боротьбу проти мобілізації - повістки називав незаконними і стверджував, що ТЦК викрадають і катують людей.

25 вересня слідчі СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру в шахрайстві та розголошенні відомостей про розташування підрозділу ЗСУ. За версією слідства, Стахів організував онлайн-курси "журналістики", на яких слухачів навчали протидіяти мобілізації.

2 жовтня Галицький районний суд Львова арештував Стахіва на два місяці. Згодом, 28 листопада суд продовжив арешт, однак дозволив йому вийти на свободу під заставу у 908 тисяч гривень. Прихильники Стахіва одразу оголосили збір коштів, необхідну суму вони зібрали менш ніж за тиждень.

25 вересня правоохоронці повідомили про обшуки у львівського псевдоактивіста-антивакцинатора Остапа Стахіва.

Також СБУ провела обшуки у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер.

Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за "злив" локацій Збройних сил України та шахрайство.

Суд чотири рази намагався обрати запобіжний захід Остапу Стахіву.