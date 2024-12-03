Україна не повертатиме $50 млрд від G7, якщо не отримає репарації від РФ

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями.﻿ Законопроєкт №12232 підтримали 271 депутат. З посиланням на народного депутата із парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа роз'яснила, що ініціатива стосується безповоротної фінансової допомоги на 50 мільярдів доларів від країн «Великої сімки» та ЄС.

Зміни Бюджетного кодексу створюють у бюджетній сфері нове поняття — «умовні боргові зобов’язання».

"Безповоротна позичка" у $50 млрд від країн Великої сімки і ЄС – це саме такі умовні боргові зобов’язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит до того часу і якщо не отримає репарації від росії. Ці гроші також не будуть обліковуватись як державний борг України (що дуже помічне в умовах, коли держборг в цьому році перевищить 100% ВВП)" , - зазначила Підласа.

Без внесення вказаних змін до Бюджетного кодексу міністр фінансів України Сергій Марченко, за її словами, не мав права підписати угоди про отримання цих грошей, що матиме катастрофічні наслідки для виконання бюджету в наступному році.