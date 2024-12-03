Енергетики екстрено посилили графіки відключення світла
Компанія "Укренерго" у вівторок, 3 грудня, екстрено оновила графіки відключення електроенергії. До кінця доби світло вимикатимуть у двох черг одночасно. З посиланням на ДТЕК та "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби.
Відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у такому обсязі:
- 08:00 – 23:00 - дві черги відключень;
- 23:00 – 24:00 - одна черга відключень.
А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.
У Києві сьогодні ввечері діятимуть такі графіки:
- I група без світла з 13:00 до 16:00 та з 22:00 до 00:00;
- ІІ група без світла з 13:00 до 16:00 та з 22:00 до 00:00;
- III група без світла з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00;
- IV група без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00;
- V група без світла з 10:00 до 13:00 та з 19:00 до 22:00;
- VI група без світла з 10:00 до 13:00 та з 19:00 до 22:00.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.