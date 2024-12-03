Військовий стан у Південній Кореї: оголошено заборону на політичну діяльність

У Південній Кореї після введення воєнного стану військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.﻿ З посиланням на Yonhap, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначається, указ, виданий начальником штабу армії Південної Кореї генералом Пак Ан Су, забороняє всю політичну діяльність, у тому числі протести. Також тимчасово припинено діяльність парламенту.

Окрім того, указ ставить під контроль усі засоби масової інформації та видавців, а також наказує лікарям, які перебувають у відпустці, негайно повернутися до роботи протягом 48 годин.

Тих, хто порушує воєнний стан, можуть заарештувати або провести обшук без арешту.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, у Південній Кореї заблокували вхід до парламенту. На вулицях Сеула помічено військову техніку.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йол оголосив "надзвичайний воєнний стан" у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю.

Під час телевізійного брифінгу президент назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

У тому ж числі він заявив, що опозиційні сили мають домінуючий вплив в парламенті, проявляють прихильність до Північної Кореї та блокують роботу уряду, чинячи дії, які можна розцінити як спрямовані проти державних інтересів.