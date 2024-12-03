У НАТО є оптимізм щодо збереження формату "Рамштайн" при Трампі - ЗМІ

Представники Північноатлантичного альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", що координує надання воєнної допомоги Україні.﻿ З посиланням на кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовники сходяться в оцінці, що зараз не розглядається можливість припинення цього формату, доки потреба у ньому зберігатиметься.

"Наразі "Рамштайн" продовжується, і наразі немає сигналів щодо того, що його робота припиниться. Я би розраховував, що Контактна група з питань оборони України – формат, відомий як "Рамштайн" – продовжиться у наступні місяці та роки" , – розповів один з посадовців.

Інший представник Альянсу окремо підкреслив, що робота "Рамштайну" не може бути замінена так званим "форматом "Вісбаден", що офіційно зветься місією НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

"Роль NSATU полягає в тому, щоби передавати інформацію про те, якими є потреби Збройних сил України, у тому числі для контактної групи. Але політичний формат, яким є "Рамштайн", продовжить роботу як формат, що координується США" , – пояснив інший представник НАТО, що опікується питаннями допомоги Україні.

В Альянсі, утім, не можуть дати гарантію щодо дій нової адміністрації США, хоч і вважають припинення "Рамштайну" малоймовірним.

"У разі, якщо адміністрація все ж вирішить зупинити роботу контактної групи, то інші союзники все ж знайдуть інший політичний формат. Але це – дуже гіпотетична можливість" , – заявив один зі співрозмовників.

Як повідомлялося, влітку та на початку осені в НАТО висловлювали скепсис щодо продовження роботи у разі перемоги Трампа. Утім, у листопаді міністр оборони України заявив, що сподівається на збереження "Рамштайну" за Трампа.

Відомо, що Німеччина просуває зустріч у форматі "Рамштайн" у грудні, імовірно на рівні лідерів.