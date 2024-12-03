Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на комунальні послуги

В Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону.﻿ З посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За словами прем'єра, четверта програма "Зимової підтримки" - це Незмінні зимові тарифи.

"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо" , - зазначив Шмигаль.

З 1 грудня ціни на комуналку в Україні залишатимуться стабільними. Водночас нарахування субсидій відбуватиметься за новими правилами. Цього місяця пенсіонери можуть розраховувати лише на індивідуальні надбавки.