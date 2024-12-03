НАТО не дасть Путіну використовувати зиму як зброю проти українців - Блінкен

НАТО не дозволить Росії використовувати зиму як зброю проти мирного населення України. Такий метод намагається реалізувати російський диктатор Володимир Путін. З посиланням на Sky News, повідомляє Новое время.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Він зазначив, що країни-члени НАТО налаштовані рішуче забезпечити Україну всім необхідним для подолання викликів, з якими вона стикається на фронті.

«А також впоратися з „наступом“ на її енергетичну інфраструктуру, коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх будинках, відключити світло — ми не дозволимо цьому статися» , — заявив Блінкен.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО проходить в Брюсселі 3−4 грудня.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україні необхідні щонайменш 20 систем протиповітряної оборони для уникнення блекауту через російські атаки.