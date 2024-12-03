РФ виводить кораблі з сирійського Тартуса через наступ повстанців - аналітики

OSINT-аналітики зафіксували вихід російського танкера Ельня з порту Тартус у Сирії. Це може бути першим сигналом про можливу підготовку Росії до виведення кораблів з порту через стрімкий наступ повстанців. Про це написав OSINT-аналітик HI Sutton для видання Naval News, повідомляє Новое время.

Зазначається, що наразі в порту Тартус Росія має п’ять кораблів ВМС і підводний човен. Це, зокрема, два фрегати класу Горшков, один фрегат класу Григорович, два допоміжні судна Ельня і Вязьма та підводний човен Новороссийск.

Середній танкер Балтійського флоту Ельня залишив Тартус 2 грудня вранці.З посиланням на OSINT-аналітика Droxford Maritime.

«Ймовірно, судно має покинути Середземне море, і цей вихід може бути пов’язаний із погіршенням ситуації в Сирії» , — написав він.

За даними аналітиків, підводний човен, фрегати та ще один допоміжний корабель також вийшли з Тартуса.

Naval News додає, що Ельня — це нафтовик класу Алтай, який є цінним активом і важливим для збереження присутності російських сил у Середземному морі, а військово-морська база в Тартусі — стратегічно важливий об'єкт для Росії.

Видання зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія посилила свою військову присутність у Тартусі, щоб стримувати втручання НАТО, зокрема перешкоджати їх авіаносцям у Середземному морі.

Naval News припускає, що, ймовірно, порт може бути атакований або покинутий.

«Очікується, що російські військові кораблі пропливуть із Середземного моря до Балтики. Можливо, по дорозі вони шукатимуть тимчасової безпечної гавані в Алжирі чи Лівії» , — пише видання.

Якщо Тартус залишиться під контролем Росії, то він, ймовірно, буде використовуватись для будь-яких російських підкріплень. Однак знадобляться тижні для того, аби вони прибули.

Naval News також зазначає, що до лютого 2024 року Росія підтримувала регулярний транзит суден до Чорного моря під назвою Сирійський експрес. Однак вони припинилися, ймовірно, через збільшення загрози українських надводних безпілотників (БПЛА) у Чорному морі.

«Тепер кораблі мають плисти навколо Європи до Балтики. Якщо Росія відчайдушно намагатиметься посилити Сирію або евакуювати важку техніку, вона може знову спробувати пройти Чорноморський шлях. Якщо так, то кораблі РФ можуть бути атаковані українськими дронами» , — припускає видання.

3 грудня ГУР Міноборони України повідомило, що солдати й офіцери російського військового контингенту в Сирії перебувають у пригніченому моральному стані через успіхи місцевих повстанців — захоплення Алеппо, бої в районі Хами і просування до Хомса.