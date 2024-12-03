Південна Корея ввела воєнний стан - що відбувається і в чому причина

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль раптово оголосив воєнний стан. На вулицях Сеула з'явилася військова техніка, за його розпорядженням призупинено роботу політичних партій, сили безпеки зайшли до парламенту, але депутатам вдалося ухвалити резолюцію, яка зобов'язує президента скасувати указ, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Воєнний стан у Південній Кореї: про що заявив президент

Про воєнний стан президент Юн оголосив в екстреному зверненні до нації. За його словами, щоб "усунути антидержавні елементи" та захистити країну від комуністичних сил Північної Кореї.

Своє звернення він почав зі слів про те, що парламент - Національні збори - домагається імпічменту низки міністрів, зокрема оборони та державної безпеки.

"Ця ситуація безпрецедентна не тільки для будь-якої країни у світі, а й з моменту заснування нашої країни" , - заявив Юн.

Він також розкритикував бюджетний процес, у ході якого пропонується урізати витрати на основні функції держави, підтримку безпеки та боротьбу з поширенням наркотиків, що може перетворити Південну Корею на "наркотичний рай".

Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив воєнний стан (Getty Images)

За його словами, опозиційна до нього Демократична партія скоротила бюджет на 2025 рік майже на 3 млрд доларів, забравши фінансування реагування на стихійні лиха, соціальну допомогу, розробку газових родовищ і відклавши підвищення зарплат військовим. Поведінку депутатів він назвав "законодавчою диктатурою".

"Це явний антидержавний акт, спрямований на розв'язання громадянської війни шляхом зневаження конституційного порядку вільної Республіки Корея і підриву законних державних інститутів... Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози комуністичних сил Північної Кореї, викоренити просіверокорейські антидержавні сили, а також захистити вільний конституційний порядок" , - заявив Юн.

За допомогою воєнного стану він пообіцяв

"нормалізувати країну якнайшвидше". "Такі заходи неминучі, не буде жодних змін у зовнішньополітичній позиції... Будь ласка, довіртеся мені" , - звернувся президент до народу.

Зазначимо, воєнний стан запроваджується в умовах військової загрози або коли цивільна влада не здатна функціонувати. Як правовий режим допускає призупинення звичайних цивільних прав. Як правило, це тимчасовий режим, але може продовжуватися.

У своєму зверненні Юн послався на ст. 77 конституції, яка свідчить, що воєнний стан може бути введений "для задоволення військової необхідності або підтримки громадської безпеки".

Внутрішній контекст та передумови для воєнного стану

Воєнний стан не оголошувався жодним південнокорейським президентом з тих пір, як країна стала демократією у 1980-х роках. Південна Корея – президентська республіка. Президент має широкі повноваження, призначає прем'єра (зі схвалення парламенту) та є головнокомандувачем збройних сил.

Тут варто зазначити, що нинішній воєнний стан не пов'язаний із безпосередньою військовою загрозою з боку Північної Кореї. А є наслідком виключно внутрішніх подій.

Юн Сок Йоль переміг на виборах навесні 2022 року як кандидат від консервативної партії "Сила народу". Але на парламентських виборах 2024 року його політична сила зазнала поразки. Нині вона має 108 мандатів із 300, проти 170 в опозиційної Демократичної партії.

Таким чином, після переконливої перемоги демократів Юн виявився так званою "кульгавою качкою". Йому не вистачає голосів, щоб продавити свої закони, натомість відчайдушно накладає вето на будь-які законопроекти, які пропонує опозиція.

Крім того, Юн загруз у кількох скандалах, головний з яких пов'язаний з його дружиною. Її звинувачують у корупції та торгівлі впливом, а прокурорів критикують за те, що вони не провели щодо неї спеціального розслідування.

Цього тижня опозиція урізала бюджети, подані урядом та правлячою партією. І проблема в тому, що на законопроект про бюджет не може бути накладено вето. Цього ж тижня опозиція збирається оголосити імпічмент членам кабінету міністрів.

Армія на вулицях та в парламенті: що відбувається в Сеулі

Після оголошення воєнного стану Демократична партія закликала всіх своїх членів терміново зібратися у Національних зборах. Її лідер Лі Чже Мен назвав дії Юна неконституційними та незаконними.

Примітно, що лідер пропрезидентської партії "Сила народу" Хан Дон Хун називає рішення Юна неправильним. Він пообіцяв зупинити дію воєнного стану "разом із народом".

Фото: прихильники опозиції біля будівлі парламенту Південної Кореї (Getty Images)

Повідомляється, що у міністерстві оборони відбулася нарада командувачів збройних сил. Відомство також видало інструкції щодо посилення надзвичайної готовності поліції та армії.

Начальник штабу південнокорейської армії генерал Пак Ан Су, який призначений командувачем воєнного стану, заявив про призупинення роботи парламенту та політичних партій.

"Робота Національних зборів, місцевих рад, політичних партій, політичних об'єднань та мітинги заборонені. Заборонено всю політичну діяльність, включаючи протести" , - заявив він.

Окрім роботи Національних зборів, під заборону потраплять

"будь-які дії, що заперечують ліберально-демократичну систему", а також фейкові новини та неправдива пропаганда. "Всі засоби масової інформації та публікації підлягають контролю відповідно до воєнного стану" , - підкреслив Пак.

BREAKING: South Korea introduces emergency Martial Law. Riot police habeen deployed в front of Parliament, stopping Members of Parliament від вбудовування. pic.twitter.com/nMnDYrYaKF — Visegrád 24 (@visegrad24) December 3, 2024

Порушникам загрожують арешти, обшуки та затримання без ордера. Як йдеться в указі, військові намагатимуться мінімізувати незручності для простих громадян, за винятком сил, які "планують зміну влади". Також міноборони наказало військовослужбовцям запасу бути готовими вийти на службу.

У мережі поширюються фото та відео з військовою технікою на вулицях Сеула. Над столицею Південної Кореї літають бойові гелікоптери. За словами очевидців, кілька колон техніки рухалися у бік парламенту.

Фото: військова техніка на вулицях Сеула (x.com/ashoswai)

Повідомляється, що протестувальники разом із опозиційними депутатами намагалися проникнути до будівлі Національних зборів. Цьому перешкоджали силовики, які виконують указ президента.

Як на воєнний стан реагують фінансові ринки

На тлі новин із Сеулу курс валютної пари долар США/вона виріс на 2%. Згідно з даними торгів, південнокорейська валюта просіла до 1435 вон за долар.

Цінні папери найбільшого виробника Samsung Electronics на торгах Лондонської фондової біржі впали на 7,21% - до 888,5 доларів. Фондова біржа Korea Stock Exchange закрита, оскільки в Південній Кореї зараз близько півночі.

Курс біткоїну до вони впав на 30%. Зазначимо, корейська вона є третьою за популярністю валютою, у парі з якою торгується біткоїн (після долара та стейблкоїна USDT). Цього року вона неодноразово обганяла долар за обсягами торгів на криптовалютних біржах. Також біктоїн оновив локальний мінімум по відношенню до долара, вперше за тиждень опустившись до 93,6 тисяч доларів за монету.

Фото: біржі Південної Кореї реагують обвалом криптовалюти (Getty Images)

Проте близько 80% обсягів торгів на корейських майданчиках становлять альткоїни, популярніші у місцевих трейдерів, ніж біткоїн або Ethereum. Після введення воєнного стану окремі торгові пари в альткоїнах до вони теж суттєво просіли. Місцеві найбільші криптобіржі зазнають технічних труднощів, деякі сайти не відкриваються, інші працюють із затримкою.

Незважаючи на присутність силовиків, Національні збори ухвалили резолюцію про скасування воєнного стану. За це проголосували усі 190 депутатів, які були присутні у залі. Як заявили в апараті спікера, з ухваленням резолюції указ президента Юна стане недійсним.

Відповідно до тієї ж ст.77 конституції, якщо парламент вимагає скасувати воєнний стан зі схвалення більшості зареєстрованих членів, президент має підкоритися.

Наразі охорона встановила барикади з дерев'яних дощок та контролює вхід. Після голосування спікер У Вон Сік заявив: "Військові та поліція мають залишити Національні збори".

Як пишуть місцеві ЗМІ, після ухвалення резолюції військові справді почали залишати будівлю парламенту.

При підготовці тексту використовувалися: матеріали південнокорейських агентств Yonhap і Chosun, західних видань Bloomberg та CNN.