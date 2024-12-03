Українці, які досягли 17 років, зможуть автоматично ставати на військовий облік
В Україні громадяни при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні. З посиланням на Міністерство оборони України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Сьогодні парламент підтримав у першому читанні важливий законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік", - розповів глава міноборони Рустем Умєров.
За його словами, юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Їм достатньо буде пройти ідентифікацію у "Резерв+", після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.
Міністр вважає, що це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат.
"Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців. Дякую народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи", - підкреслив він.
Варто нагадати, що у жовтні в Україні призупинили процес бронювання від мобілізації. Після цього Урядом було проведено аудит тих підприємств, які мали статус критично важливих та можуть бронювати працівників.
Згодом в Україні було змінено низку умов для бронювання.
Детальніше про нові правила бронювання читайте в матеріалі РБК-Україна "Нові правила набули чинності. Як отримати бронь від мобілізації з 1 грудня".