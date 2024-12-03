"Укренерго" оприлюднило графіки відключень на середу

В середу, 4 грудня, для побутових споживачів світло будуть вимикати у дві черги, а також будуть застосовані графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості. З посиланням на НЕК "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

Завтра, 4 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

• 06:00 – 07:00 — одна черга відключень

• 07:00 – 20:00 — дві черги відключень

• 20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості:

• 06:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.