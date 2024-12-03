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Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових змін

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових змін
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів 3 грудня ухвалив низку кадрових рішень.﻿﻿ З посиланням на представника уряду в парламенту Тараса Мельничука та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

Зокрема призначено:

  • Шкрум Альону Іванівну першим заступником Міністра розвитку громад та територій України;
  • Ковальчука Костянтина Олексійовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;
  • Іщенка Григорія Григоровича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;
  • Чаплю Віталія Михайловича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
  • Смілянського Ігоря Юхимовича Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів.
  • Погоджено призначення Греби Романа Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Водночас Смілянський повідомив, що не планує йти з посади генерального директора Укрпошти.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат.

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