Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових змін

Кабінет міністрів 3 грудня ухвалив низку кадрових рішень.﻿﻿ З посиланням на представника уряду в парламенту Тараса Мельничука та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

Зокрема призначено:

Шкрум Альону Іванівну першим заступником Міністра розвитку громад та територій України;

Ковальчука Костянтина Олексійовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;

Іщенка Григорія Григоровича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;

Чаплю Віталія Михайловича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

Смілянського Ігоря Юхимовича Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів.

Погоджено призначення Греби Романа Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Водночас Смілянський повідомив, що не планує йти з посади генерального директора Укрпошти.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат.