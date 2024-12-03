Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових змін
Кабінет міністрів 3 грудня ухвалив низку кадрових рішень. З посиланням на представника уряду в парламенту Тараса Мельничука та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського у соцмережах, повідомляє Українська правда.
Зокрема призначено:
- Шкрум Альону Іванівну першим заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Ковальчука Костянтина Олексійовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Іщенка Григорія Григоровича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;
- Чаплю Віталія Михайловича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
- Смілянського Ігоря Юхимовича Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів.
- Погоджено призначення Греби Романа Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Водночас Смілянський повідомив, що не планує йти з посади генерального директора Укрпошти.
Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат.