РФ та Білорусь мають намір створити центри для спільної підготовки військових

Росія та Білорусь планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових, заявив голова постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко. З посиланням на БелТА, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, у Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, у Росії - на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах Білорусі та Росії.

Лепешко також нагадав, що у 2023 році почалася реалізація трьох союзних програм у сфері оборони, одна з яких присвячена посиленню безпеки кордону, дві інші - вдосконаленню інфраструктури Білорусі та Росії для забезпечення регіонального угруповання війська.

Також, за його словами, країни підписали "понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері" у 2025 році.

Голова Палати представників зазначив, що військово-повітряні сили Білорусі та Росії періодично проводять "спільне патрулювання повітряних кордонів союзної держави в повітряному просторі Білорусі".

За його словами, це "є надзвичайно важливим, оскільки американська стратегічна і тактична авіація вже давно літає в повітряному просторі Польщі та країн Балтії поблизу кордону союзної держави".

Водночас Лепешко стверджує, усі спільні з Росією навчання мають "виключно оборонний характер".

Зазначимо, Білорусь є чи не найголовнішим прихильником Москви. Росія розміщує у Білорусі власні війська, а також техніку. Крім того, Мінськ підтримує політику Кремля і часто копіює її.

У 2022 році після проведення на території Білорусі навчань "Захід" російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, техніка РФ заходила в Україні й з білоруської території.

Також раніше повідомлялося, що Білорусь та Росія готують спільні військові навчання "Захід-2025".

Водночас українські прикордонники зазначають, що поки не бачать загрози з боку Білорусі, але не виключають переміщень сил під час білорусько-російських військових навчань.