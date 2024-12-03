Президент Південної Кореї заявив, що скасує військовий стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запевнив, що він скасує воєнний стан у країні. Це відбудеться на найближчому засіданні уряду.﻿ З посиланням на заяву глави південнокорейської держави, яку наводить YTN, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Юн Сок Йоль нагадав, що він оголосив воєнний стан у Південній Кореї, щоб рішуче відреагувати на "антидержавні сили, які паралізують основні функції держави та порушують ліберально-демократичний конституційний порядок".

Але після цього Національні збори (парламент) вимагали скасувати воєнний стан.

"Ми негайно проведемо засідання Кабінету міністрів, щоб задовольнити вимоги Національних зборів та скасувати воєнний стан" , - запевнив глава держави.

За його словами, засідання Кабміну було скликано "негайно", але оскільки зараз ранок (у Південній Кореї зараз близько 04:45), кворум ще не зібраний. Тому воєнний стан скасують, щойно він з'явиться.

Також президент закликав Національні збори припинити "свавілля", яке "паралізує роботу держави".