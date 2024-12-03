США оголосили санкції проти транспортувальників іранської нафти

Мінфін США запроваджує нові санкції проти Ірану. Ідеться про 35 юридичних осіб і суден, пов'язаних із перевезенням іранської нафти.﻿ Про це ідеться у заяві Мінфіну США, повідомляє Лівий берег.

"США запроваджують санкції щодо 35 юридичних осіб і суден, які відіграють важливу роль у незаконному транспортуванні іранської нафти на зарубіжні ринки. Доходи від нафти забезпечують іранський режим ресурсами для фінансування своєї ядерної програми. Можливість розробляти передові безпілотники і ракети, а також надавати постійну фінансову та матеріальну підтримку терористичній діяльності своїх поплічників" , — йдеться в заяві.

"Іран продовжує спрямовувати доходи від торгівлі нафтою на розвиток своєї ядерної програми, на технології створення балістичних ракет і БПЛА, а також на спонсорування регіональних терористичних угруповань, що становить ризик ще більшої дестабілізації в регіоні" , — заявив в. о. заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт.

Під санкції потрапили судна під прапорами різних країн, що перевозять нафту, зокрема самого Ірану, Гондурасу, Белізу і Панами. До санкційних списків внесено компанії з ОАЕ, Панами, Індії, КНР та низки інших країн. Зокрема, санкції ввели проти української компанії Lightship Management Ltd.

У жовтні Мінфін США оголосив про санкції щодо п'яти компаній та їхніх танкерів, що перевозять іранську нафту і нафтопродукти, виручка від продажу яких, за даними американської влади, йшла, зокрема, на фінансування хуситів і їхніх атак на Близькому Сході.

Санкції було накладено на Changtai Shipping Ltd та її танкер Kapok, на Motionavigations Ltd та її танкер Kukki (обидві компанії зареєстровано на Маршаллових островах), а також на Indo Gulf Ship Management LLC з ОАЕ, яке було оператором останнього судна.

Також до SDN-List внесено зареєстровані в ОАЕ Eco Max Trading FZE, Eco Max FZE і пов'язані з ними танкери Marbel, Trophy, Onyx, Liana, Gratia та Juvenis.

Персональні санкції запроваджено проти керівника і бенефіціара Motionavigations Ltd, Eco Max FZE і Eco Max Trading FZE — громадянина України Євгена Скрябіна, який мешкає в ОАЕ, а також проти топменеджменту Indo Gulf Ship Management громадян Індії Рахула Раттанлала Варіку (Rahul Rattanlal Warikoo Rattanlal) та Діпанкара Мохана Кеота (Dipankar Mohan Keot).