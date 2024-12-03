У Південній Кореї скасували військовий стан

Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Таке рішення раніше вимагали ухвалити Національні збори (парламент).﻿ З посиланням на Yonhap, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Пропозиція про скасування воєнного стану була схвалена на засіданні Кабінету міністрів о 4:30 (за південнокорейським часом - ред.)" , - сказано в повідомленні канцелярії прем'єр-міністра Південної Кореї.

У засіданні Кабміну брав участь і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який раніше підписав указ про воєнний стан.

Таким чином, з моменту оголошення в країні воєнного стану пройшло трохи більше шести годин.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні, 3 грудня, вирішив оголосити воєнний стан у своїй країні. Так, за словами південнокорейського лідера, він відреагував на "антидержавні сили, що паралізують основні функції держави".

На цьому фоні на вулицях Сеула помітили військову техніку. Також було заблоковано роботу південнокорейського парламенту.

Але депутати Національних зборів все ж таки проголосували за скасування воєнного стану. Таке рішення несло обов'язковий характер для президента, тому йому довелося його виконати.