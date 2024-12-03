Єрмак та Умєров їдуть до США, щоб зустрітися з командою Трампа - ЗМІ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у середу виїжджає до США разом з міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем‘єром, міністеркою економіки Юлією Свириденко для зустрічей з офіційними представниками державної влади США. З посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомляє Новое время.

«Але основна ціль цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа» , — каже співрозмовник видання.

За словами іншого джерела, передбачається, що Єрмак зустрінеться з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлогом, щоб обговорити в тому числі майбутню політику Трампа щодо України.

«Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів в США разом з Ольгою Стефанішиною (віцепрем'єрка, міністерка з питань євроінтеграції - ред.), але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа» , — повідомило джерело.

Видання звернулось з проханням прокоментувати поїздку до Міністерства оборони та ОП, але відповіді не отримало.

Дональд Трамп обрав 80-річного відставного генерал-лейтенанта армії США Кіта Келлога своїм помічником і спеціальним посланцем з питань України та Росії.

Телеканал CNN повідомляв, що Келлог має план закінчення війни, який передбачає повернення окупованих українських територій винятково дипломатичним шляхом і призупинення зближення України з НАТО на невизначений термін.

Також Келлог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і ввести демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж РФ підпише мирну угоду, то санкції буде скасовано зовсім. А мито на експорт російських енергоносіїв дасть змогу профінансувати відновлення України.